Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani

29 ago 2025
29 ago 2025
  3. Governo Gb vince appello contro chiusura hotel migranti

Governo Gb vince appello contro chiusura hotel migranti

Richiedenti asilo restano in albergo Epping nonostante proteste

Il governo laburista britannico ha vinto il ricorso contro la recente sentenza dell'Alta Corte che aveva concesso un'ingiunzione provvisoria al municipio del sobborgo londinese di Epping per rimuovere i richiedenti asilo all'interno del Bell Hotel, al centro da settimane di proteste anti-migranti. La Corte d'Appello di Londra ha stabilito invece che i richiedenti asilo possono restare nella struttura. In questo modo il ministero degli Interni ha evitato un effetto domino da parte di altre autorità locali già pronte ad avviare azioni legali per la chiusura degli alberghi.

