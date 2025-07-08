Governo Bengasi respinge delegazione Ue con Piantedosi

Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Lo ha riferito l'Afp citando un comunicato delle autorità dell'est della Libia, governo parallelo a quello di Tripoli. Della delegazione facevano parte il commissario Ue alle migrazioni e i ministri degli Interni di Grecia, Malta e quello italiano Matteo Piantedosi. Nella nota si parla di un "mancato rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno dei diplomatici stranieri stabilite dal governo libico e al loro l'arrivo gli è stato notificato "l'obbligo di lasciare il territorio libico quali persone non gratae". La delegazione dei ministri europei era arrivata in aereo a Bengasi da Tripoli, dove aveva incontrato i rappresentanti del governo di unità nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite e presieduto dal premier ad interim Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. L'autocostituito governo parallelo di Bengasi fa invece riferimento al generale Khalifa Haftar.