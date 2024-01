Governo approverà gli emendamenti di FdI sull'Autonomia proposti da Calderoli

I due emendamenti presentati da Fratelli d'Italia riguardo alla riforma dell'autonomia differenziata rimangono ancora in discussione e il governo si esprimerà favorevolmente al riguardo. È quanto dichiarato dal ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine della riunione di maggioranza sul disegno di legge, poco prima dell'inizio dell'esame in Aula. "Siamo in una fase importante del percorso dell'autonomia differenziata, anche il premierato è sotto esame della commissione Affari costituzionali, quindi sembra che le riforme stiano procedendo", ha aggiunto. Gli emendamenti di FdI sono gli unici proposti nel centrodestra, a fronte di oltre 300 emendamenti presentati dalle opposizioni. Uno di essi mira ad ottenere un aumento dei fondi destinati a coprire eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep), anche per le Regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata. L'altro emendamento, che sarà riformulato per motivi tecnici, affronta la questione delle pre-intese che il governo ha già stipulato con le regioni su diverse materie: queste dovrebbero essere mantenute, a condizione che non vi siano disparità tra i territori.