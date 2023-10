Governatrice Maine, il bilancio è di 18 morti e 13 feriti

La governatrice del Maine, Janet Mills, ha affermato durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria di Lewiston e sulla caccia all'uomo in corso da ore, ancora senza risultati, che le persone decedute sono 18 e i feriti 13. "Se vedete Robert Card, la persona di interesse ricercata, non avvicinatevi per alcun motivo", ha aggiunto la governatrice.