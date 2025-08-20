Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza IsraleFunerali Pippo BaudoUcraina RussiaVideo rubati De MarrtinoStreamer morto
Acquista il giornale
Ultima oraGovernatore, 100 droni ucraini in 24 ore su regione di Belgorod
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Governatore, 100 droni ucraini in 24 ore su regione di Belgorod

Governatore, 100 droni ucraini in 24 ore su regione di Belgorod

In Russia. Colpita anche una chiesa. Due feriti e danni

In Russia. Colpita anche una chiesa. Due feriti e danni

In Russia. Colpita anche una chiesa. Due feriti e danni

Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno attaccato diversi villaggi con un centinaio di droni e bombardamenti di artiglieria nella regione russa di Belgorod, secondo quanto riferisce il governatore, Vyacheslav Gladkov. Il governatore aggiunge sul suo canale Telegram che due persone sono rimaste ferite e diverse case private, impianti elettrici e di distribuzione del gas sono stati danneggiati. Colpita anche una chiesa nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, dove è rimasta ferita una donna.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina