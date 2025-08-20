Governatore, 100 droni ucraini in 24 ore su regione di Belgorod

Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno attaccato diversi villaggi con un centinaio di droni e bombardamenti di artiglieria nella regione russa di Belgorod, secondo quanto riferisce il governatore, Vyacheslav Gladkov. Il governatore aggiunge sul suo canale Telegram che due persone sono rimaste ferite e diverse case private, impianti elettrici e di distribuzione del gas sono stati danneggiati. Colpita anche una chiesa nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, dove è rimasta ferita una donna.