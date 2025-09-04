Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaParata PechinoSanremo RaiSigonellaArmi CinaItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraGoogle deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Google deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti

Google deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti

Sentenza a San Francisco, interessati 100 milioni di persone

Sentenza a San Francisco, interessati 100 milioni di persone

Sentenza a San Francisco, interessati 100 milioni di persone

Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani. Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati ;;di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

PrivacyGoogle