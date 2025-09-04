Google deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti

Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani. Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati ;;di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.