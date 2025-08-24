Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Gondola si ribalta, turisti in acqua in un canale di Venezia
24 ago 2025
Gondola si ribalta, turisti in acqua in un canale di Venezia

Tutti illesi, forse un movimento brusco a bordo. Video è virale

Tutti illesi, forse un movimento brusco a bordo. Video è virale

Tutti illesi, forse un movimento brusco a bordo. Video è virale

Un'altra gondola si è rovesciata stamani, a Venezia, facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo. All'origine dell'incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi.

Fortunatamente l'episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per tornare a riva. Il video, ovviamente, ha fatto il giro dei social in breve tempo.

Un incidente simile era avvenuto a maggio sul Canal Grande, nello spazio a pochi metri dal Ponte di Rialto. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. In acqua era finito anche il gondoliere.

La scena allora si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d'acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina.

