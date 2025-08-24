Gondola si ribalta, turisti in acqua in un canale di Venezia

Un'altra gondola si è rovesciata stamani, a Venezia, facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo. All'origine dell'incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi.

Fortunatamente l'episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per tornare a riva. Il video, ovviamente, ha fatto il giro dei social in breve tempo.

Un incidente simile era avvenuto a maggio sul Canal Grande, nello spazio a pochi metri dal Ponte di Rialto. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. In acqua era finito anche il gondoliere.

La scena allora si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d'acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina.