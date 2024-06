Il golfista americano Bryson DeChambeau ha vinto lo Us Open, conclusosi ieri a Pinehurst in Carolina del Nord. Già vincitore del major nel 2020, il 30enne ha chiuso a -6. Secondo il nordirlandese Rory McIlroy (-5). Terzi gli statunitensi Patrick Cantlay e Tony Finau (-4). Francesco Molinari ha terminato il torneo in 64ma posizione, a +13.