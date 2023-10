Golf: l'Open di Spagna parla francese, vince Pavon

La 96/a edizione dell'Open di Spagna di golf parla francese. A Madrid, Mathieu Pavon ha festeggiato il primo titolo sul DP World Tour con uno score di 261 (63 68 66 64, -23) colpi, quattro in meno del sudafricano Zander Lombard, 2/o con 265 (-19) davanti all'inglese Nathan Kimsey, 3/o con 266 (-18). Sul percorso del Club de Campo Villa de Madrid (par 71), il torinese Edoardo Molinari, 28/o con 274 (69 66 70 69, -10), ha staccato di tre colpi il vicentino Guido Migliozzi, 47/o con 277 (69 68 72 68, -7). Figlio e nipote di due ex calciatori (suo padre Michel ha giocato nel Bordeaux, suo nonno Pepito nel Marsiglia), Mathieu Pavon ha dominato la scena in Spagna. Il successo gli ha fruttato 523.823 euro a fronte di un montepremi complessivo di 3.250.000 dollari. Niente da fare per Jon Rahm. Beniamino del pubblico di casa, dopo il 'triplete' firmato lo scorso anno, il numero tre mondiale stavolta non è andato oltre il 9/o posto (270, -14), regalando però spettacolo nell'ultimo giro dove ha realizzato otto birdie, con un bogey (per lui parziale di 64, -7).