Golf: l'Europa resiste alla rimonta Usa e conserva la Ryder Cup

L'Europa, campione in carica, ha conservato il trofeo della Ryder Cup, la prestigiosa competizione a squadre del golf, resistendo alla rimonta degli Stati Uniti al termine del terzo giorno del torneo, a New York. Dopo essere stati comodamente in vantaggio sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei di Rory McIlroy hanno dovuto lottare per il singolare contro la rimonta degli americani, prima di essere salvati da un putt dell'irlandese Shane Lowry. Il putt di Lowry lo ha portato in parità con l'americano Russell Henley, aggiudicandosi il mezzo punto che ha portato l'Europa in vantaggio per 14-11 a tre partite dal termine, tutto ciò di cui gli ospiti avevano bisogno per conservare il trofeo dopo la vittoria del 2023 a Roma. (ANSA-AFP).