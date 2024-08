Goldman Sachs un po' più ottimista sull'inflazione Usa di luglio

Gli analisti di Goldman Sachs sono un po' più ottimisti della media sull'inflazione Usa in luglio. Il dato di base previsto per domani salirà a loro dire dello 0,16% rispetto allo 0,2% previsto, corrispondente a un tasso annuo del 3,2%, in linea con la media delle stime. Secondo Goldman Sachs l'indice complessivo di luglio salirà dello 0,17%, lievemente al di sotto dello 0,2% mediamente previsto, che corrisponde a un tasso annuale del 2,93%, al di sotto del 3% stimato dalla maggior parte degli altri analisti.