Goldman Sachs: Tre motivi per investire nei Btp italiani nel 2025

Goldman Sachs promuove i Btp vedendo tre ragioni "per essere costruttivi sul debito italiano nel 2025". L'attuale livello di spread "è il più ristretto da almeno cinque anni" e questa situazione potrebbe rivelarsi più duratura di quanto prevedono alcuni "partecipanti al mercato" per tre motivi: "sostegno al funding" derivante dal Recovery fund, tassi reali che, seppure in aumento, restano di "circa 100 punti base sotto la media pre-pandemica" e infine un "rischio basso" di "instabilità politica". Il governo Meloni, rileva, "è l'unico" degli "ultimi 20 anni ad aver guadagnato in popolarità nei 30 mesi successivi al suo insediamento".