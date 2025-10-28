Gme, in netto calo l'indice italiano del gas

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 28 ottobre è pari a 32,86 euro al MWh, in netto ribasso rispetto al 27 ottobre attestatosi a 34,20 euro al MWh.

"L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - spiega lo stesso Gme - fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura".