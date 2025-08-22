Gme, il prezzo del gas in Italia sale a 36,22 euro a MWh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 22 agosto è pari a 36,22 euro a MWh, in rialzo rispetto al 21 agosto attestatosi a 35,42 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.