Domenica 17 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto GazaUcraina RussiaLeoncavallo
Acquista il giornale
Ultima oraGme, il prezzo del gas in Italia sale a 36,22 euro a MWh
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Gme, il prezzo del gas in Italia sale a 36,22 euro a MWh

Gme, il prezzo del gas in Italia sale a 36,22 euro a MWh

Ieri l'indice indicava 36,22 euro a MWh

Ieri l'indice indicava 36,22 euro a MWh

Ieri l'indice indicava 36,22 euro a MWh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 22 agosto è pari a 36,22 euro a MWh, in rialzo rispetto al 21 agosto attestatosi a 35,42 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliare