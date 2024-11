Gli Stati Uniti riconoscono Edmundo Gonzalez Urrutia, oppositore di Nicolas Maduro, come presidente eletto del Venezuela. "Il popolo venezuelano ha parlato il 28 luglio ed eletto Edmundo Gonzalez Urrutia presidente. La democrazia richiede il rispetto della volontà degli elettori". Lo afferma il segretario di Stato Usa Antony Blinken su X. Gonzalez è attualmente in asilo politico in Spagna.