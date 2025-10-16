Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora'Gli Usa premono per la fase 2, anche ricostruzione di Rafah'
16 ott 2025
'Gli Usa premono per la fase 2, anche ricostruzione di Rafah'

Nonostante i corpi degli ostaggi non siano ancora stati restituiti tutti, l'amministrazione Trump sta lavorando per contribuire a istituire una forza di sicurezza multinazionale per Gaza, a selezionare potenziali leader civili palestinesi e a compiere i primi passi verso la ricostruzione dell'enclave, a partire da Rafah: lo scrive Barak Ravid di Axios citando due consiglieri senior di Trump. Gli Usa stanno facendo pressione su entrambe le parti affinché passino alla fase successiva del processo di pace. Nel frattempo, le priorità sono evitare ulteriori scontri lungo la linea gialla oltre agli aiuti e al ritorno delle salme.

