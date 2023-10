Gli Usa ai suoi cittadini: lasciare il Libano al più presto

Il Dipartimento di Stato ha rilasciato un secondo avviso ai cittadini statunitensi in Libano, invitandoli a lasciare il Paese "mentre sono ancora disponibili opzioni commerciali". Questo avvertimento segue un altro simile emesso all'inizio di questa settimana e l'aggiornamento dell'avviso di viaggio per il Libano al livello 4, ovvero "non viaggiare".