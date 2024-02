Gli Usa inviano 53 milioni di aiuti a Gaza e Cisgiordania

Gli Stati Uniti, attraverso l'agenzia Usaid, forniranno ulteriori 53 milioni di dollari in assistenza umanitaria urgentemente alla popolazione di Gaza e Cisgiordania. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa, sottolineando che "questo porta l'importo totale dei finanziamenti annunciati dal governo degli Stati Uniti dal 7 ottobre a oltre 180 milioni di dollari".