Mercoledì 1 Ottobre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraGli Usa entrano ufficialmente in shutdown
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown

Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown

Prima volta in 7 anni, amministrazione pubblica nel caos

Prima volta in 7 anni, amministrazione pubblica nel caos

Prima volta in 7 anni, amministrazione pubblica nel caos

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell'amministrazione federale. E' la prima volta che accade in sette anni e al momento non c'è una soluzione in vista per l'impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l'opposizione democratica.

Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Usa, per la quale ogni partito sta già incolpando l'altro. I democratici "vogliono chiudere tutto, noi no", ha assicurato il presidente americano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata