' Gli Usa e la Cina aprono nuove linee di comunicazione'

Gli Stati Uniti e la Cina aprono nuove linee di comunicazione per affrontare i temi più controversi, in quello che è uno dei primi segnali di progresso nella stabilizzazione dei rapporti fra le due super potenze dopo la visita del segretario di Stato Antony Blinken a Pechino. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Washington e Pechino creeranno due gruppi di lavoro concentrati sui temi regionali dell'Asia-pacifico e marittimi, e forse un terzo gruppo su temi più ampi. La mossa arriva fra le tensioni sull'attività della Cina vicino Taiwan e il rifiuto di Pechino di condannare la guerra in Ucraina.