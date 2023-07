Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di armi a Taiwan

Come anticipato ieri dalla Cnn, la Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per 345 milioni di dollari. Si tratta, come si legge in una nota della Casa Bianca, della prima volta che le armi vengono prelevate direttamente dall'arsenale del Pentagono. Una mossa voluta dal presidente Joe Biden per accelerare l'invio dell'equipaggiamento militare a Taipei, destinata ad irritare ulteriormente la Cina.