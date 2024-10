Gli U2 pubblicano il singolo inedito 'Happiness'

"La felicità è per coloro che non ne hanno davvero bisogno": è il ritornello di Happiness, l'inedito singolo degli U2 pubblicato il 24 ottobre, che sarà contenuto in 'How To Re-assemble An Atomic bomb', un titolo evocativo in tempi di guerra. È la raccolta rimasterizzata di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali del disco How to dismantle an atomic bomb che compie vent'anni. "Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali - spiega The Edge - ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare la morte di suo padre. Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, ne abbiamo scelte dieci". How To Re-Assemble An Atomic Bomb, che la band irlandese definisce 'shadow album', disco ombra, sarà pubblicato in diversi formati il prossimo 22 novembre. Esattamente a vent'anni di distanza da How to dismantle an atomic bomb lanciato il 22 novembre 2004 e vincitore di otto Grammy. Happiness è presente su Apple Music con un'intervista esclusiva di Zane Lowe con The Edge e Adam Clayton. How To Re-Assemble An Atomic Bomb include 10 brani inediti tratti dalle session di registrazione dell'album, riscoperti nell'archivio della band: Treason, Evidence Of Life, Country Mile e Happiness, Luckiest Man In The World - familiare ai fan con il titolo provvisorio Mercy, di una prima demo della quale si parlò online quasi 20 anni fa. Ed altri cinque brani recentemente rimasterizzati: Picture Of You (X+W), I Don't Wanna See You Smile, Are We Gonna Wait Forever?, Theme From The Batman e All Because Of You 2.