Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Gli italiani si fidano di Mattarella ma non dei partiti
8 ott 2025
Gli italiani si fidano di Mattarella ma non dei partiti

"Nell'ultimo anno si registra una flessione generalizzata nei livelli di fiducia istituzionale rispetto al 2023". E' quanto emerge dall'indagine Istat sulla fiducia nelle istituzioni del Paese nel corso di oltre un decennio (2012 - 2024). "Le uniche istituzioni che ottengono costantemente livelli di fiducia più che sufficienti da parte dei cittadini - si legge - sono i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il presidente della Repubblica. Per il resto, la fiducia nelle istituzioni della democrazia è sotto la sufficienza". La graduatoria dei livelli di fiducia vede al primo posto i vigili del fuoco, all'ultimo i partiti politici.

