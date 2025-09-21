'Giustizia Usa ha archiviato indagine per corruzione su Homan'

Il Dipartimento di Giustizia ha archiviato un'indagine per corruzione nei confronti di Tom Homan, lo zar del confine di Donald Trump. Lo riporta Msnbc citando alcune fonti, secondo le quali Homan avrebbe accettato 50.000 dollari in contanti da agenti dell'Fbi che si spacciavano per dirigenti aziendali in cerca di di appalti pubblici.

L'inchiesta era stata aperta nel 2024 con Homan che aveva prometteva contratti in cambio di pagamenti nel caso in cui Trump avesse vinto le elezioni. Una volta entrato in carica il presidente, il Dipartimento di stato ha chiuso l'indagine. "Non sono state trovate prove credibili di alcun illecito penale", ha detto il Dipartimento di Giustizia spiegando l'archiviazione.