Giustizia: Calderoli,c'è la volontà di fare questa riforma

"La riforma della Giustizia che sia stata messa in un cassetto lo sostiene Renzi, che fa l'opposizione e legittimamente critica tutto e tutti. Ma la volontà da parte di questa maggioranza di riformare la giustizia c'è". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a margine dell'evento Italia Direzione Nord in corso a Milano. A me sembra che la riforma della giustizia sia in una fase di dibattito parlamentare e credo che il parlamento debba dire la sua in merito a questa materia. É una materia che deve essere affrontata così come noi l'avevamo affrontata per via referendaria", ha aggiunto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli