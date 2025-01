Giuseppe Sala difende la norma Salva Milano in Senato: Nessun favore personale

"Non abbiamo mai fatto nessun favore a nessuno e non c'è nessun sospetto sul fatto che qualcuno dei dirigenti abbia avuto qualche interesse personale in materia". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in commissione Ambiente al Senato sulla discussione della norma Salva Milano, difendendo il lavoro fatto dal Comune in questi anni in materia di urbanistica. Sala ha ricordato il blocco dell'edilizia a Milano e ha ripetuto alcune cifre che fanno comprendere le conseguenze, come quella dell'incasso degli oneri di urbanizzazione.