Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
16 ott 2025
Giuseppe Marsocci nominato dal Cda Ad del Gruppo Armani

Proposto all'unanimità dalla Fondazione Armani

Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato. Lo annuncia il Cda, dove Marsocci - da 23 anni all'interno del gruppo - fa il suo ingresso.

Marsocci, in passato Ceo America del Gruppo, dal 2019 ha affiancato direttamente Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. Proposto all'unanimità dalla Fondazione Armani, Marsocci riporterà al Cda presieduto da Leo Dell'Orco e nel quale verrà incaricata Silvana Armani come vicepresidente.

