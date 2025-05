Giuseppe Conte: "Stiamo distruggendo l'Europa con il riarmo della Germania"

"Dobbiamo farci sentire in momenti come questi dove avvertiamo che c'è una una svolta storica che purtroppo non va nella direzione giusta: stiamo riarmando i singoli Paesi, i Paesi che se lo possono permettere a partire dalla Germania". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte durante la cerimonia di premiazione per l'ottantesimo anniversario della Libertas.

"Qui - ha aggiunto - festeggiamo 80 anni di storia" una grande associazione voluta da De Gasperi, "che grande statista!", e "oggi invece ci troviamo a riarmare la Germania che ha deciso di investire 800 miliardi" in armi mentre l'Europa è nata ed è stata costruita "nel segno di De Gasperi, nel segno della pace per far marciare i Paesi tutti insieme".

"Ora - ha concluso - invece ciascuno si armerà sulle base della singola capacità fiscale: stiamo distruggendo l'Europa" e invece "dobbiamo favorire lo sport e non riarmare i singoli Paesi secondo le singole capacità fiscali, quello disintegrerà l'Europa. Pace pace pace, sport, sport sport".