Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza

"È una grande occasione, opportunità per le lavoratrici, i lavoratori, per chi è in cerca di occupazione. Sono quattro referendum, quattro quesiti che introducono maggiori tutele e anche maggiore sicurezza sul lavoro. Non andare a votare è una follia, ma soprattutto è una follia perché è una responsabilità di governo, per le altre nostre istituzioni di governo, dire ai cittadini 'Non andate a votare'. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine di una visita a Faenza, in provincia di Ravenna, a proposito dei quesiti sul lavoro dell'8 e 9 giugno.

Per quanto riguarda il quesito referendario sulla cittadinanza, aggiunge, "noi abbiamo la nostra proposta, che riteniamo concreta e molto utile, e soprattutto volta a integrare gli immigrati, che è quella sullo ius scholae. Quindi questa qui abbiamo lasciato libertà di coscienza per quanto riguarda la libertà di voto a tutti i nostri iscritti, a tutti i nostri sostenitori".