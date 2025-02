Giuseppe Conte critica il Governo Meloni: allarme rosso per l'industria italiana

"Meloni sta radendo al suolo l'industria italiana. E' allarme rosso per le nostre aziende, travolte da un clamoroso tracollo: come sottolinea Il Sole 24 Ore non si toccavano questi livelli dal periodo Covid". Lo ha scritto sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

"Solo che oggi non c'è nessuna pandemia, ci sono però degli incapaci al Governo che non hanno una misura da proporre al Paese, solo tagli, favori a banche e industrie delle armi, tasse e aumenti degli stipendi dei ministri. Nonostante i 209 miliardi che noi abbiamo conquistato, sono riusciti a vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto per rialzare il Paese: 23 mesi consecutivi di calo della produzione, -7,1% a dicembre! Con un Governo normale ci sarebbero Ministri che si dimettono, scuse agli italiani e interventi di emergenza. Invece qui abbiamo politici che si sentono intoccabili, al di sopra della legge, che si preoccupano di proteggere solo gli 'amichetti' al Governo come Santanchè, senza nessuna preoccupazione per chi ogni giorno fa i salti mortali tra bollette e rincari", conclude.