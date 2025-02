Giuseppe Conte critica governo sul caso Almasri: "Vergogna nazionale e internazionale"

Soddisfatto del fatto che domani ci saranno le informative dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri? "Assolutamente no. È la Presidente del Consiglio che deve venire. Perché anche la Presidente del Consiglio è stata avvisata, c'è questo accertamento da fare davanti al Tribunale dei Ministri, ed è responsabile insieme ai ministri". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti, su Rai Uno. "Questa vicenda riguarda il Governo nella sua interezza. Lei deve venire da donna, da madre, cristiana a spiegare perché ha messo su un volo di Stato con tutti gli onori e rimpatriato un criminale accusato addirittura di stupri su bambini con un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Questo governo è una vergogna nazionale e internazionale. Questo governo sta cancellando tutta la legalità internazionale. Per cosa? Per rimpatriare un criminale, un boia? Domani mattina tutti gli stupri, tutti i crimini efferati, le nefandezze che questo criminale commetterà in Libia chiameranno come complice morale la presidente del Consiglio".