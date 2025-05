Giuseppe Conte accusa l'Occidente di complicità in genocidio pro-Palestina

"Come ci possiamo fermare davanti a un genocidio in corso che si sviluppa sotto i nostri occhi tutti i giorni? Come ci potremmo mai fermare di fronte a un governo criminale che, con la complicità di un occidente in ginocchio che gli offre una copertura addirittura militare e non solo politica, si sta rendendo responsabile di fronte alla storia di questi afferrati criminali?". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine del presidio pro-Palestina in corso davanti alla Camera.