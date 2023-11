Giulia contro Salvini, è violenza di Stato?

Il Ministro dei Trasporti dubita della colpevolezza di Turetta "perché bianco, perché di buona famiglia". Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha commentato questo su Instagram, ricordando che la Lega, insieme a Fratelli d'Italia, ha votato contro la ratificazione della Convenzione di Istanbul. Questo dimostra come il femminicidio sia un omicidio di Stato. Per ricordare Giulia e per protestare contro la violenza sulle donne, Elena invita i suoi follower a partecipare alla manifestazione che si terrà domani alle 19:30 a Porta Portello, a Padova.