Giuli sceglie Canziani per il Padiglione Italia di Biennale 2026

Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 sarà curato da Cecilia Canziani con un progetto di Chiara Camoni. Lo ha deciso il ministro della Cultura, Alessandro Giuli che ha scelto "Con te con tutto" di Chiara Camoni, curato da Cecilia Canziani, nella terna dei finalisti a conclusione di una procedura di selezione pubblica. Cecilia Canziani, romana classe 1976, è storica dell'arte e curatrice indipendente. Chiara Camoni (Piacenza, 1984) è considerata una delle artiste più rilevanti del panorama italiano: la sua pratica si contraddistingue per un rinnovamento della scultura e dell'assemblaggio partendo dal recupero di oggetti, materiali di scarto, elementi naturali e allo stesso tempo per un uso concettuale della ceramica che permette di superare i confini tra arti minori e arti maggiori. "La proposta di Cecilia Canziani con il progetto di Chiara Camoni è una notevole declinazione al femminile di un 'materialismo magico' che antichizza il presente, con sapienti evocazioni mediterranee, citazioni e imitazioni trascendenti. Il progetto mostra una rara capacità di trasformazione della Natura in un laboratorio artistico vivente" ha detto Giuli. Per il direttore generale Creatività Contemporanea del Mic e Commissario del Padiglione Italia, Angelo Piero Cappello: "Il progetto presentato da Cecilia Canziani risponde pienamente alle tematiche al centro della Biennale Arte di Koyo Kouoh, che intende concentrarsi su 'tonalità minori', ovvero isole di bellezza, pensiero e resilienza spesso ignorate".