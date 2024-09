Giuli, perfezionerò decreto nomine, manca equilibrio di genere

Il decreto di nomina dei componenti della commissione cinema del Mic "andrà perfezionato e verrà arricchito" secondo alcuni criteri, tra cui quello "del rispetto dell'equilibrio di genere sul quale è mio intendimento intervenire". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla Camera rispondendo a un'interrogazione di Iv sulla recente nomina dei componenti della commissione ministeriale per la concessione di contributi per progetti cinematografici da parte dell'ex ministro Sangiuliano. "Non mi sento affatto offeso dalle scelte fatte dell'ex ministro Sangiuliano che mi ha preceduto", ha detto Giuli. Sulla commissione cinema "per primo al mio insediamento mi sono posto i medesimi interrogativi degli interroganti, traendone però conclusioni diverse", ha aggiunto.