Alberto Stasi in carcere a Bollate da più di 10 anni ha tenuto "un comportamento in linea con l'accettazione della condanna" definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, di cui ha sempre negato ogni responsabilità, e "ha sempre manifestato empatia e sofferenza verso" la vittima. Lo scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui ha concesso a Stasi il beneficio della semilibertà.