Giudici Roma interpellarono Cassazione su Paesi sicuri

I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno rivolto, oltre un mese fa, un interpello alla prima sezione civile della Cassazione, affinché si pronuncino in merito alla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesi sicuri stilata dal ministero degli Esteri. La richiesta, di cui oggi parla il Messaggero, è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre.