Giudici, amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore

La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, ossia il commissariamento per la società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e da lei presieduta fino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote. I giudici, dopo gli esiti dell'ispezione che hanno evidenziato gravi criticità nei conti e nella gestione della spa, hanno accolto la richiesta dell'aggiunto Laura Pedio e del pm Marina Gravina e di un gruppo di soci di minoranza, col legale Antonio Piantadosi.