Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: "Io la giocherei"

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: "Io la giocherei"
2 set 2025
Giudice vieta a Trump la guardia nazionale in California

'Illegale l'uso per combattere la criminalità''

Un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendolo un uso illegale, in violazione delle leggi federali. Charles Breyer, magistrato con sede a San Francisco, ha emesso l'ordinanza per la corte del distretto settentrionale della California. Trump aveva ordinato a 4.000 membri della Guardia Nazionale e 700 Marines statunitensi in servizio attivo di recarsi a Los Angeles a giugno, in risposta alle proteste contro i raid su larga scala per l'immigrazione nella seconda città più grande degli Stati Uniti.

