Giudice vieta a Trump di divulgare materiale sensibile

La giudice federale Tanya S. Chutkan ha emesso un 'ordine protettivo' che vieta a Donald Trump di divulgare il materiale 'sensibile' del futuro processo che lo vede incriminato per l'assalto al Capitol. Il magistrato ha concluso la prima udienza procedurale con un severo ammonimento all'ex presidente a non fare commenti incendiari o minacciosi, come ha fatto recentemente sui social, avvisandolo che altrimenti dovrà prendere provvedimenti per garantire l'ordinata amministrazione della giustizia.