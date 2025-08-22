Giudice Usa ordina la chiusura di Alligator Alcatraz

Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
22 ago 2025
Entro 60 giorni. 'Danneggia l'ambiente'

Un giudice federale di Miami ha ordinato la chiusura del famigerato carcere per immigrati "Alligator Alcatraz" entro 60 giorni, e ha stabilito che nessun altro detenuto può essere portato nella struttura durante la fase di chiusura. Lo riferisce il Guardian.

La sentenza della giudice distrettuale Kathleen Williams si basa su un'ordinanza restrittiva temporanea emessa due settimane fa, che ha bloccato ulteriori lavori di costruzione del centro. Williams ha stabilito che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida.

© Riproduzione riservata

