Un giudice federale del Massachusetts, O'Toole Jr, ha revocato la sospensione degli esodi incentivati lanciati da Donald Trump per ridurre i dipendenti federali, sostenendo che il suo tribunale non ha giurisdizione e e che i sindacati, promotori della causa, non hanno titolo per citare in giudizio l'amministrazione. Si tratta di una prima vittoria per il presidente.