Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
Ultima oraGiudice respinge la causa di Trump al Nyt, troppo lunga
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giudice respinge la causa di Trump al Nyt, troppo lunga

Giudice respinge la causa di Trump al Nyt, troppo lunga

'Accuse e dettagli superflui', può essere ripresentata

'Accuse e dettagli superflui', può essere ripresentata

'Accuse e dettagli superflui', può essere ripresentata

Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times perché troppo lunga. L'azione legale ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", ha detto il giudice Steven Merryday, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentrala nel prossimo mese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaDonald Trump