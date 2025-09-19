Giudice respinge la causa di Trump al Nyt, troppo lunga

Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times perché troppo lunga. L'azione legale ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", ha detto il giudice Steven Merryday, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentrala nel prossimo mese.