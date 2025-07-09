Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloSciopero Roma
Acquista il giornale
Ultima oraGiudice obbliga Glovo a trattativa su rischi caldo per rider
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giudice obbliga Glovo a trattativa su rischi caldo per rider

Giudice obbliga Glovo a trattativa su rischi caldo per rider

Primo provvedimento del genere in Italia

Il tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl, la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. E' il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice sottolinea che la società dovrà, nel documento di valutazione dei rischi, tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbanaTribunale