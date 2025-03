Giudice federale sospende l'interdizione dei transgender nell'esercito USA voluta da Trump

Un giudice federale americano ha sospeso l'interdizione da parte dell'amministrazione Trump delle persone transgender nell'esercito, invocando il principio di uguaglianza. Citando la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, che afferma che "tutti gli esseri umani sono creati uguali", il giudice di Washington così ha fermato l'ordine esecutivo firmato a gennaio dal presidente americano.

"Per garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo, libereremo il nostro esercito dall'ideologia transgender", aveva affermato Trump il 27 gennaio. "L'espressione di una falsa 'identità di genere' diversa dal sesso di un individuo non può soddisfare i rigorosi standard richiesti per il servizio militare", si legge nel decreto firmato dal presidente Usa e poi contestato in tribunale da un gruppo di persone transgender.

Secondo il giudice federale di Washington il decreto di Trump è "caratterizzato da ostilità" nei confronti dei transgender, senza alcuna giustificazione legale o razionale per la loro esclusione dalle forze armate.