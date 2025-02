Giudice federale conferma bando di Trump contro Associated Press su Studio Ovale e Air Force One

Un giudice federale ha rifiutato oggi il ricorso della Associated Press per revocare il bando imposto da Donald Trump sulla presenza dell'agenzia ad alcuni nello Studio Ovale e sull'Air Force One. Lo riporta la Cnn. La disputa tra il presidente e la testata è nata dopo che l'Ap ha deciso di continuare a utilizzare il nome 'Golfo del Messico' nonostante Trump lo abbia ribattezzato Golfo d'America.

"Come abbiamo detto fin dall'inizio, porre domande al presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale e a bordo dell'Air Force One è un privilegio concesso ai giornalisti, non un diritto", ha commentato la Casa Bianca. "Rimaniamo fedeli alla nostra decisione di ritenere le Fake News responsabili delle loro bugie e il presidente Trump continuerà a garantire un livello di accesso alla stampa senza precedenti. Questa è l'amministrazione più trasparente della storia", si sottolinea nella nota.