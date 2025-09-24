Mercoledì 24 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
Giudice chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez

L'accusa contestata è quella di malversazione

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, con l'accusa di un presunto reato di malversazione di fondi pubblici chiedendo che sia processata da un tribunale popolare.

In un'ordinanza citata oggi dai media iberici, fra i quali l'agenzia Efe, il giudice ha convocato Begona Gomez e la sua assistente al Palazzo della Moncloa, Cristina Alvarez, per sabato 27 settembre per comunicare loro l'imputazione e formalizzare le accuse. Il presunto reato di malversazione riguarda la nomina della segretaria della moglie del premier.

