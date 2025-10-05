Domenica 5 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Hamas Trump
5 ott 2025
5 ott 2025
Giudice blocca invio guardia nazionale Trump a Portland

Un giudice federale ha bloccato la decisione di Donald Trump di mobilitare 200 membri della Guardia Nazionale a Portland, Oregon, stabilendo che le affermazioni del presidente sui disordini quotidiani in quella città sono "slegate dai fatti" e rischiano di far precipitare la nazione in una forma incostituzionale di governo militare. "Questa è una nazione di diritto costituzionale, non di legge marziale", ha scritto la giudice Karin Immergut, nominata dallo stesso Trump. Secondo Immergut, le proteste a Portland non costituiscono un "pericolo di ribellione" e "le normali forze dell'ordine" sono in grado di gestire tali episodi.

