Giudice blocca direttiva Trump contro asilo per migranti

Un giudice federale americano ha bloccato la direttiva di Donald Trump che impedisce ai migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico di chiedere asilo, infliggendo un duro colpo al presidente. Lo riporta la Cnn. Per il giudice Randolph Moss il tycoon "ha abusato della propria autorità aggirando la legge sull'immigrazione". "Il presidente non può adottare un sistema di immigrazione alternativo che sostituisca le leggi emanate dal Congresso", ha scritto Moss.

Ieri un giudice federale di New York aveva dato un altro colpo all'amministrazione impedendo la revoca dello status di protezione temporanea per oltre 500.000 haitiani che si trovano già negli Stati Uniti. Il giudice distrettuale Brian M. Cogan ha stabilito che anticipare di almeno cinque mesi la scadenza della tutela per gli haitiani, alcuni dei quali vivono negli Stati Uniti da oltre un decennio, è illegale.