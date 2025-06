Giubileo, la Cei: un'opportunità per combattere lo sfruttamento dei lavoratori

Il Giubileo sia occasione per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori. Lo sottolinea la Cei nel Messaggio per la Giornata del Ringraziamento che sarà celebrata il 9 novembre. I vescovi parlano di "tanti fratelli, soprattutto immigrati, che vengono sfruttati nel lavoro dei campi, che non sempre si vedono riconosciuto il giusto salario nel triste fenomeno del caporalato, forme di previdenza, tempi di riposo. L'Anno Giubilare viene anche perché gli imprenditori agricoli che trattano in questo modo gli operai abbiano un sussulto di coscienza e donino speranza a tanti uomini e donne continuamente sfruttati".